Por O Dia

Publicado 09/05/2021 07:19

Raissa Barbosa está de casa nova. A ex-Fazenda se mudou para um apartamento em São Paulo e comemorou com um post no Instagram: "Um brinde a casa nova. Um brinde ao novo. Casa nova, vida nova! E que venham novos sorrisos, novas histórias e novas pessoas. Tô muito feliz no meu novo lar, vocês sabem por que, né?! Muita coisa aconteceu pra chegar até aqui. Eu acredito que tudo tem um porque e tudo acontece por um motivo. No final a gente entende que tinha que passar por tudo aquilo pra vitória ser melhor ainda. E ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Eu acredito".

Para quem não lembra o que houve, a gente explica: a coluna publicou, com exclusividade, que Raissa Barbosa havia caído no golpe da casa própria. Ela e seu assessor, Gabriel Leão, decidiram denunciar e abrir um boletim de ocorrência na delegacia do bairro Jardins, contra o empresário Luís Fernando Silva de Souza, que intermediou uma falsa compra de dois apartamentos no condomínio Bela Cintra Residence, na capital paulista. O empresário está sumido desde que a fraude foi descoberta.