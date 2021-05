Nadine Gonçalves passa por harmonização facial Reprodução Instagram

Mãe do jogador Neymar, a emrpesária Nadine Gonçalves comemorou o dia das mães deste ano com o visual repaginado. Ela esteve em uma clínica de estética, em São Paulo, onde passou por um procedimento de harmonização facial. A clínica publicou um registro de antes e depois de como ficou o rosto de dona Nadine. Recentemente a irmã do Neymar, Rafaella Santos, também renovou sua harmonização facial.

