Juliette no 'Domingão do Faustão' Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 19:13

Convidada deste domingo de Dia das Mães do 'Domingão do Faustão', Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', não segurou sua curiosidade e perguntou ao apresentador Fausto Silva sobre o motivo do fim da atração, que continua no ar pela TV Globo até dezembro deste ano. O questionamento da advogada veio logo após o comandante da atração ter avisado que o programa estava acabando. "Aproveita [para cantar] porque o programa tá acabando mesmo", disse o apresentador à paraibana.

"Oxe, mesmo? Não... Começou agora. O senhor gostar de falar, e eu também", respondeu Juliette. "Vai até o fim do ano. Termina agora em dezembro. É o último ano. Aproveita", contou Fausto, que deixou Juliette incrédula com a afirmação. "É sério isso? Eu pensei que era fofoca. E por que?", insistiu a maquiadora, que acabou ficando sem resposta do apresentador.

Fausto Silva não renovou seu contrato com a Globo, após 32 anos de emissora. No mês passado, o apresentador confirmou que está fechado com a Band para estrear seu programa no canal no ano que vem. Ainda não foi divulgado como será a atração.