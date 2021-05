André Lamoglia Andrés García Luján

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00

O brasileiro André Lamoglia, que foi confirmado como um dos protagonistas da quinta temporada do fenômeno mundial 'Élite', série espanhola que está entre as mais assistidas da Netflix, posou para o fotografo Andrés García Luján. Morando em Madri, na Espanha, desde fevereiro deste ano, o ator se diz encantado com a cidade.

"Conhecer novas culturas é enriquecedor, como pessoa e ator. É um dos maiores privilégios que meu trabalho me proporciona. E Madri é um lugar muito vasto culturalmente e com pessoas muito acolhedoras", declarou o artista.