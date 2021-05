Marina Ruy Barbosa adota um Dalmata Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:10

Marina Ruy Barbosa adotou um cão da raça Dálmata, nesta segunda-feira (10). A atriz compartilhou um registro ao lado do bichano e pediu aos seguidores sugestões de nomes para ele. Marina precisou pedir a ajuda de uma amiga para ir buscar o animal, que é de porte grande e não poderia vir sozinho no banco de trás do carro.