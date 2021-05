Vitão e Luísa Sonza Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 07:12

Luísa Sonza, usou o Twitter para desabafar sobre os ataques que ela e o namorado, Vitão, vem sofrendo nas redes sociais e também presencialmente. "Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Tô calada sofrendo MUITO, faz mais de um ano. Não tá tudo bem e nem resolvido faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos ATACADOS na rua com agressões verbais DIARIAMENTE há mais de um ano", começou a cantora.

"Desenvolvi ataque de pânico. Minha família tá sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor quando ainda tinha show drive in foi agredido com latinha e com agressões verbais por NADA, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor TANTA coisa que me magoou, mesmo", escreveu.



E completou: "Que estejam (de novo) me atacando por algo que eu nem sei o que é, eu não vou revidar. Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando COMIGO e não com o Brasil inteiro. Aos meus fãs: não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor".