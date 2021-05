Luisa Sonza Reprodução Instagram

Luísa Sonza surpreendeu a todos, na tarde desta terça-feira (11), ao compartilhar uma foto nua com o bumbum coberto por chocolate. A imagem faz parte da divulgação da nova música da cantora em parceria com o DJ Pedro Sampaio, que será lançada na próxima quinta-feira (13). Na legenda, Luísa não deu detalhes como nome da faixa ou sobre que tema ela aborda, por exemplo. Nos comentários da foto, é claro, choveu elogios à Luísa.

Ontem, Luísa Sonza virou assunto nas redes sociais, após rebater um seguidor que a havia acusado de ter traído seu ex-marido, Whindersson Nunes, com seu atual namorado, o cantor Vitão. Whindersson, por sua vez, se pronunciou sobre o tema e negou que tivesse ocorrido traição da parte da cantora. Ele ainda revelou que a decisão de colocar um ponto final no relacionamento veio dele.

Hoje, Luísa afirmou no Twitter que não falaria mais sobre esse assunto: "Como já sei que minha voz não vale nada mesmo, ninguém nunca escutou e nem quis escutar, vou continuar quieta e vocês só vão me ouvir por meio da música", escreveu a artista, se referindo ao fato de que sempre negou que tivesse traído o ex, mas isso nunca foi suficiente para as pessoas acreditarem.