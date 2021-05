Dominguinhos, intérprete da Estácio de Sá Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:00

Interprete oficial da escola de samba Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Dominguinhos da Costa Ferreira foi internado às pressas na madrugada desta terça-feira (11), em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, com quadro de hemorragia cerebral.

Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento foi considerado um sucesso, de acordo com boletim médico do paciente. Amigos e familiares de Dominguinhos agora aguardam o intérprete reagir ao pós-operatório. Eles pedem orações e energias positivas para que tudo corra bem com o cantor.