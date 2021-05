Douglas Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 05:00

O ator e cantor Douglas Sampaio, que mudou seu nome artístico recentemente para 'Doug', chamou atenção com a temática de seu clipe inspirado em 'Alice no país das maravilhas'. Outro fator que impressionou foi a semelhança do cantor com o ator Jhonny depp, intérprete do chapeleiro maluco no filme original. A caracterização feita pela maquiadora Clara Gifoni ficou idêntica a do longa.

"A música 'Alice' é uma crítica social que faz uma alusão comparando as pessoas da vida real com personagens fictícios. Quando me refiro a país das maravilhas, também faço comparação ao Brasil. Daqui a duas semanas o clipe já vai estar disponível. Fiquei muito feliz com a resposta imediata da caracterização, estou tão ansioso quanto quem viu as fotos dos bastidores", disse o artista, que falou ainda um pouco sobre a letra.

Publicidade

"A letra foi criada já pensando nos personagens do filme e alguns outros. Como ficou muito evidente que eu estava cantando como se estivesse na perspectiva do chapeleiro maluco, resolvi juntar meus dois trabalhos em um só, como ator e cantor e eu me diverti muito. Sou fã das criações do Tim Burton e os personagens do Johnny Depp sempre me encantaram desde criança. Gosto muito de entrar em outra atmosfera", garante.

Doug também comentou as comparações de seu novo visual com Johnny Depp. "Fico lisongeado (risos). Sou apaixonado por muitos trabalhos dele. Quando criança adorava ver 'Edward Mãos de Tesoura'. Tudo que é lúdico me encanta muito, parece mágico. Faz a gente voltar a ser criança e nesse momento difícil de pandemia tentar criar algum conteúdo alegre, acho que pode ajudar a descontrair o que estamos vivendo", finaliza.