Gil do Vigor é o mais novo contratado da Rede Globo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 19:40

Gilberto Nogueira, do 'BBB 21', acaba de ser anunciado pela TV Globo como o mais novo contratado da emissora. Nas redes sociais, o economista comemorou sua contratação. "Meus vigorentos e vigorosos amados! Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela Globo, com crachá e tudo! Queria muito contar. Estava me segurando, porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei! hahaha Eu tô regozijado demais!", escreveu Gil.



No Twitter, a Globo confirmou Gil como seu mais novo contratado. "Tchaki tcha! Tchaki tcha! O vigor tá garantido com o mais novo contratado da Globo, Brasiiiil! Se você também tá regozijado, já pode espalhar essa notícia! Seja muito bem-vindo, Gil do Vigor!", disse o perfil oficial da emissora.