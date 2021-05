Arthur Picoli compra carro Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 07:13 | Atualizado 12/05/2021 07:14

Arthur Picoli já começou a colher os louros de sua participação no 'Big Brother Brasil'. O crossfiteiro comprou um carro de luxo e dividiu sua conquista com seus seguidores na noite de terça-feira (11), publicando em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do veículo, que é da marca Kia.

"Realizando um grande sonho, obrigado, Papai do céu!", escreveu ele na legenda do post. Seus colegas de reality comemoraram.



"Que Deus continue te abençoando, meu irmão! Grande conquista, de muitas que estão por vir! Guerreiro, batalhador e merecedor", comentou Projota. "Aí, irmão! (Eu te disse)", escreveu Rodolffo.



Pocah aproveitou pra fazer o merchan da sua música: "Você merece, irmão! Já bota pra tocar 'Nem on nem off' no carro e divulga a amiga em Conduru".