MC Marcelly Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 07:21 | Atualizado 12/05/2021 07:23

Sumida das redes sociais desde que seu marido, Francimar Jorge Cavalcante, foi preso pela polícia acusado de manter MC Marcelly em cárcere privado , a cantora finalmente está de volta às redes.

"Recuperei meu Insta!! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens que estou recebendo! Aos poucos estou lendo cada uma e respondendo também! Com tudo o que aconteceu, tirei um tempo pra colocar a cabeça no lugar, pensar em tudo, e ficar perto da minha família Tá sendo um momento difícil, mas vou superar tudo isso, ou melhor, vamos! Obrigada por tudo", escreveu.

Publicidade