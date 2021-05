Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:40

Ao contrário do que vem sendo noticiado, Graciele Lacerda, mulher de Zezé di Camargo, negou que o cantor tenha se submetido a um procedimento cardíaco de emergência, neste fim de semana, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com a informação que vem circulando, o sertanejo teria passado por um cateterismo para a colocação de um stent.

"Tem muita gente ligando e mandando mensagem. Resolvemos falar que está tudo bem. Foi exame de rotina, não foi nada grave, não teve cirurgia, não teve stent, não teve nada. O mô sentiu uma pequena dorzinha no peito e teve que fazer uns exames", conta a jornalista.

Publicidade

A morena ainda revelou que o casal esta aguardando a alta de Zezé ainda nesta quarta-feira (12), após a realização de dois exames hoje pela manhã. "Graças a Deus não teve nada de grave, aproveitou para ficar internado para fazer vários exames, como ele sempre faz a cada ano. Por isso ficou internado esses dias. Mas sem problema nenhum. Estamos no quarto (do hospital) esperando para ir pra casa, porque ele realizou mais dois exames hoje. Está todo serelepe e já já estamos indo pra casa com tranquilidade. Graças a Deus ele está com a saúde ótima", finaliza Graciele, que aproveitou para mostrar Zezé circulando normalmente pelo quarto do hospital e já vestido para receber alta.

Graciele Lacerda nega procedimento cardíaco de emergência em Zezé di Camargo pic.twitter.com/X0XkxMfpyG — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 12, 2021