Publicado 12/05/2021 14:35

Juliette Freire falou sobre a possível conversa para acertar os ponteiros com Sarah Andrade, sua ex-amiga no confinamento do 'BBB 21'. Segundo a advogada, apesar de ainda não ter conseguido ver tudo que rolou no programa, ela não vê problema em dialogar com a consultora de marketing.

"Não tenho problema em conversar. Estou aberta, não tenho nenhum problema. Não vi tudo, estou escutando muita coisa. Alguns falam 'Sariette', outros dizem 'não fale com ela'. Então cada um diz uma coisa. Eu não vi mas, de toda forma eu agradeço o carinho de quem torce por Sariette. Toda forma de amor pra mim é linda, então se vocês amam, pra mim está tudo bem", disse a paraibana em entrevista à Revista Marie Claire.

Quando questionada sobre o destino dos R$ 1,5 milhão que ganhou no reality, ela garante que a prioridade no momento é ajudar a família. "Não recebi ainda, mas vou fazer as coisas mais urgentes: a cirurgia da minha mãe, uma casa para os meus irmãos e vou conversar com eles pra saber o que eles querem em relação a trabalho, uma oficina, algo do tipo, pra deixá-los seguros... o resto não sei o que vou fazer. Minhas prioridades são essas", finaliza.

Em entrevista exclusiva à coluna, Sarah Andrade demonstrou interesse em conversar com Juliette para resolver as pendências que ficaram entre as duas ainda dentro do programa. "Quero conversar com ela, sim, assim como já conversei com todo mundo da casa. Todo mundo que eu tive problemas eu já resolvi e está tudo bem. Então com ela não será diferente. Quero conversar, sim, e deixar tudo bem e resolvido. Querendo ou não, a gente ainda vai conviver muito, se esbarrar muito, então quero ficar bem todos que participaram, inclusive com a Juliette".

