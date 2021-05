Solange Couto registra boletim de ocorrência contra hackers Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:59 | Atualizado 12/05/2021 15:06

Solange Couto esteve na 41ª Delegacia, localizada no Tanque, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (12), para registrar um boletim de ocorrência contra hackers. A atriz teve seu perfil no Instagram hackeado e teme que os criminosos comecem a se passar por ela para pedir dinheiro, já que os hackers já fingem ser ela ao entrar em contato com amigos dela via mensagem privada para dizer que a conta está recuperada, quando não é verdade.

"Eles cancelaram meu email, que era o email da conta e me mandaram uma mensagem no WhatsApp em inglês falando 'hello @solangecouto', mas não me pediram nada ainda. Só que a partir do momento que eles estão começando a apagar minhas fotos e publicaram uma foto minha, eu acho que eles vão começar a pedir dinheiro para as pessoas. Eu preciso que me ajudem divulgando para todos saberem que a minha conta está hackeada", disse a atriz à coluna