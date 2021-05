Thiago Roderich Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 05:00

O ator e diretor Thiago Roderich estreia no dia 14 de maio, às 20h, no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, seu primeiro texto 'Meu Outro Eu', um monólogo estrelado por Caio Godard. O ator e cantor já tem seu nome registrado nos palcos em vários músicais como, 'Kinky Boots', 'Rapsódia' e 'Beatles num céu de diamantes', além de ter duas músicas autorais em plataformas digitas, contabilizando mais de 35 mil players nos singles.