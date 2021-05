Gustavo Krelling Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 05:00

O designer curitibano Gustavo Krelling, da grife Tutu Sapatilhas, vai estrear na TV como apresentador de um projeto que leva a direção do premiado Jorge Farjalla, do sucesso 'O Mistério de Irma Vap'. O programa, em negociação com canais de streaming, vai se chamar 'O Fantástico Ateliê do Gu' e tem como objetivo levar ao espectador um pouco da história da arte universal. Em julho, Krelling também vai expor seus figurinos na mostra 'Caminhos do Encantamento, no Teatro Guaíra, em Curitiba.