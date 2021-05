Rennan da Penha Lele Tavares

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 13:00 | Atualizado 13/05/2021 13:49

A Hitzada, produtora do DJ Rennan da Penha, não para! Só essa semana, vão ser três lançamentos. Para começar, Rennan lançou o remix da música 'Sacanagem', em parceria com a rapper Azzy, nesta quinta-feira (13). Já nesta sexta-feira (14), a DJ e cantora Julia Bacellar irá lançar a primeira parte do seu podcast. Fechando a semana com chave de ouro, Rennan também vai lançar o podcast 009, no sábado (15).

Após um ano sem produzir nenhuma edição, Rennan da Penha também volta com a proposta de trazer produções próprias e faixas do seu selo, Hitzada, para o podcast. A maioria das músicas que vão compor o setlist já estão disponíveis nos canais da produtora, no YouTube, e no SoundCloud. Enquanto ainda não pode haver aglomerações, o DJ e produtor promete trazer o clima dos bailes de favelas em um repertório cheio de novidades, mostrando toda sua versatilidade como artista.

Publicidade

Mais um lançamento da produtora Hitzada é o podcast de Julia Bacellar. Diferente do que o público está acostumado, a atração vem em quatro partes, sendo uma com músicas lights, uma só com explícitas, a terceira com faixas antigas e outra apenas com singles cantados por mulheres. O 'Piquezin da Julia' estará disponível toda sexta-feira, a partir do dia 14, e cada episódio terá em média 15 minutos.