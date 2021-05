Kaysar lança single 'Não quer parar' Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 05:00

Kaysar Dadour não quer parar nunca de nos surpreender. Ele lança hoje mais um single inédito, 'Não Quer Parar', em todas as plataformas digitais. A faixa é um funk com influências da música eletrônica. O ator, cantor e ex-BBB está participando atualmente do reality 'No Limite', da Globo, e gravou essa música e o clipe em sigilo pouco antes de entrar no confinamento. "Eu estava ansioso para contar essa novidade para vocês, deixei tudo pronto antes de entrar no 'No Limite' e espero muito que gostem", conta Kaysar.