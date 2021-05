Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:13 | Atualizado 14/05/2021 15:31

Após Antônia Fontenelle debochar da Justiça e ironizar a sentença que a proíbe tocar no nome de Luciana Gimenez, a apresentadora da RedeTV! usou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (14), para mandar um singelo recado a quem é de direito. "Para quem reclama da Justiça, eu sugiro pensar duas vezes antes de dar palco para condenado ficar ofendendo os outros. A lei é dura, mas é a lei", escreveu Gimenez.

Para quem não ligou lé com cré, a apresentadora se refere ao fato de Antônia Fontenelle, por duas vezes, ter aberto espaço em seu canal no Youtube para que o senador Jorge Kajuru desferisse ofensas contra a apresentadora. Entre outras coisas, o político disse o seguinte: “É uma mulher desqualificada, tanto que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger. Ou você acha que foi por amor?", declarou ele, que foi condenado pela Justiça a indenizar Gimenez, após ela acioná-lo judicialmente.

Publicidade

A apresentadora também processou Antônia, que foi proibida de tocar no nome de Gimenez, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Em protesto pela decisão, Antônia fez uma live de 20 minutos no Youtube, na qual ela aparece com uma fita na boca.