Thaeme e Thiago divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:09

Nesta sexta-feira, 14, a dupla Thaeme e Thiago divulgou em todas as plataformas de streaming e no YouTube a música 'Me Assume ou Vaza'. A faixa, composta por Leko Bertoldo, irmão de Thiago, foi gravada antes do cantor ser confinado para as gravações do 'Power Couple Brasil', um reality entre casais produzido e transmitido pela Record. Thiago está participando da atração ao lado da namorada, Geórgia Fröhlich.



“Eu e a Thaeme deixamos essa surpresa reservada para os nossos fãs, enquanto enfrento essa aventura que é participar de um reality show”, disse o cantor, no dia da gravação da canção.

'Me Assume ou Vaza' é a primeira música que a dupla divulga após o bem-sucedido projeto audiovisual 'Química', que contou com as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto e Tayrone e Gaab (através de projeção).



“Estava ansiosa para mostrar essa novidade para o nosso público. A música é ótima e tenho certeza de que a galera vai curtir”, garante Thaeme. Recentemente a artista contou, através das suas redes sociais, que está esperando sua segunda filha, Ivy. Thaeme é casada com Fábio Elias e eles já são pais de Liz, de apenas dois anos.