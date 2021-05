José Loreto toma vacina contra a Covid-19 Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 07:24

Na tarde da última sexta-feira (14), José Loreto tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Niterói, sua cidade natal. Diagnosticado ainda na adolescência com diabetes tipo 1, o ator, de 36 anos, fez que estão de registrar o momento em vídeo e lembrar os 430 mil mortos no Brasil devido ao coronavírus durante a pandemia.



"Junto da vacina, vem a esperança e a dor pelos que se foram… Vacina Já para todos!! Obrigado SUS!!", disse Loreto, que foi vacinado em um posto dentro do campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). "Viva o SUS, viva a vacina. Todos os meus amigos que se foram, esperança pela minha filha, pela minha família, por todo mundo", disse ele, que ainda posou com os profissionais de saúde.