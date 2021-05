Virgínia Fonseca Reprodução

Após Virgínia Fonseca ser criticada na internet ao revelar que contratou uma babá que a auxiliará na rotina com o bebê 24 horas por dia, Sammy Lee, a mulher do ex-BBB Pyong, saiu em sua defesa. Em um comentário num post do Instagram Gossip do Dia, ela enfatizou que as mães não se tornam ausentes por contratar as profissionais e esclareceu que as tarefas da babá não são ligadas diretamente ao bebê.

"O baby não fica com a babá o tempo todo. A babá cuida de tudo relacionado ao baby: lava a roupa do baby, limpa o quarto, esteriliza os brinquedos, faz a comida dele. É como se sua mãe estivesse te ajudando com seu filho. Ela não cria, mas ajuda, sabe? Nem todos tem parentes pra ajudar. Ter alguém pra auxiliar, nem que seja dar conselhos e ensinar algumas coisas, é super válido! Mães de primeira viagem não tem muita confiança no começo. […] E SIM, EU SEI que tem mulheres que fazem tudo sozinhas. Vocês são FODAS, MARAVILHOSAS, INSPIRAÇÕES. Só quem é mãe sabe como é cansativo, eu admiro cada uma de vocês! […]", postou.

Virgínia Fonseca que está grávida de 9 meses de Maria Alice, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.