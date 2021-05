Mauro Diniz Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 13:25

Há um ano, Mauro Diniz lutava pela vida. Internado em um hospital do Rio, o sambista tratava da Covid-19. Agora, ele comemora o fato de ter tomado as duas doses da vacina: "Já estou imunizado. E que Deus abençoe a todas as pessoas que necessitem também para serem imunizadas".

Mauro Diniz toma as duas doses da vacina contra a COVID-19. pic.twitter.com/3K2U27HbOh — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 15, 2021