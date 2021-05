Lipe Ribeiro e Maria Júlia Mazalli Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 08:19

Nem Yá nem Anitta. A dona do coração do ex-Fazenda Lipe Ribeiro é Maju Mazalli. Os dois assumiram que estão juntos postando story aos beijos no Instagram. A coluna deseja felicidades ao casal.

Lipe entrou em 'A Fazenda' namorando Yá Burihan. Confinado, fazia juras de amor e dizia que a pediria em casamento assim que deixasse o reality. De fato, eles ficaram noivos. Mas anunciaram o fim da relação em janeiro. Após o término com Yá - com direito a acusações de traição -, Lipe circulou com Anitta. Mas o romance também não engrenou. A coluna, que é do bem, torce para que dê tudo certo ao mais novo casal assumido da praça.