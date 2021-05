Thay Magalhães na comunidade da Rocinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 02:00

Thay Magalhães, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, subiu o morro da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para conhecer de perto o passinho de funk idealizado pelos OZ CRIAS, quarteto que virou febre nas redes sociais.



Na ocasião, Thay foi recebida na comunidade pelos dançarinos Pablinho Fantástico e WB Negão. A beldade requebrou e mostrou que sabe quebrar até o chão ao som da música de trabalho do quarteto 'Passinho dos Crias'. A faixa foi produzida pelo renomado Mumu, do Morro Tuiuti.

“Eu já tinha visitado a Rocinha em outras oportunidades. Lá tem um pouquinho de tudo: gastronomia, arte, cultura. Favela não é lugar de violência. A comunidade é cheia de pessoas talentosas que representam muito bem a nossa cultura, o nosso povo. Eu amei estar aqui com estes meninos que são sucesso e rodeada de pessoas do bem. Já quero bis”, confessa a rainha.



Com um short jeans, blusinha preta transparente e bota de cano curto, a rainha mostrou a boa forma deixando muita gente babando na comunidade: “Eu já estou me preparando para o Carnaval, meu personal Telles pega pesado. Mas ainda assim eu como pizza, feijoada, bebo champagne. Tento conciliar as coisas, sem radicalismos”, conta.