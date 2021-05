Bárbara Bruno com a mãe, Nicette Bruno Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:07

Bárbara Bruno, filha da saudosa atriz Nicette Bruno, teve alta nesta terça-feira (18), após 22 dias internada por conta da Covid-19. Aos 64 anos, Bárbara chegou a ser intubada durante o tratamento contra a doença, mas foi melhorando aos poucos.

Bárbara testou positivo para o novo coronavírus no dia 21 de abril. No dia 26 ela deu entrada no hospital com sintomas da doença. No dia 10 de maio ela foi extubada e desde o último dia 14 já estava se recuperando no quarto da unidade de saúde.

Primogênita de Nicette Bruno e Paulo Goulart, Bárbara Bruno perdeu a mãe para a Covid-19 em dezembro do ano passado, aos 87 anos. Nicette não resistiu às complicações causadas pela doença.