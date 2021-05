Bruno de Lucca em acampamento com a noiva Divulgação

Publicado 19/05/2021 14:24 | Atualizado 19/05/2021 17:01

Para deixar o isolamento social não cair em rotina, Bruno De Luca resolveu ousar e levantou acampamento com noiva, Sthefany Vidal, na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dos momentos em casal em um local diferente, em meio à brisa do mar, sentindo as areias da praia, o apresentador aproveitou o acampamento para divulgar a volta do seu programa de viagens, “Vai pra onde?”, exibido no Multishow e que reestreia hoje, às 18h.

A nova aventura do apresentador vem com clima de pré-estreia da 15ª temporada da atração, que já começou a ser compartilhada por ele em suas redes sociais. Já nas primeiras publicações, Bruno mostra como foi a montagem da barraca, a passadinha no mercado para comprar itens básicos como macarrão instantâneo, a presença de micos no camping e até um momento romântico tocando violão para Stephany.

