Paula Fernandes participa de clipe de Marcus Menna Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 05:00

O cantor Marcus Menna, ex-líder da banda LS Jack, volta ao cenário musical e com uma participação de peso. A cantora Paula Fernandes faz dueto com ele no single 'Amor em Excesso'. Paula gravou sua participação no videoclipe da música esta semana em São Paulo. "Mesmo afastado do meio percebi que meus fãs nunca me abandonaram", diz Marcus.