Publicado 21/05/2021 05:00

Na noite da última quarta-feira, Deborah Albuquerque fez uma queixa ao vivo durante o 'Power Couple': ela afirmou ter sido arranhada por Márcia Felipe durante uma discussão e pediu providências a apresentadora Adriane Galisteu. A coluna conversou sobre as recentes brigas do reality com a mãe de Deborah, Márcia Albuquerque. A turismóloga se mostrou completamente abalada com os ataques que a filha e o genro, Bruno Salomão, vêm sofrendo de alguns participantes.



"Foi lamentável o que fizeram com a minha filha. É muita perseguição com ela. Toda noite, a Deborah, antes de se despedir pra ir ao confinamento, ela dava um beijo na Bella e falava: 'a mãe vai sempre te mandar um beijo e sempre falar de você no ao vivo'. E nós estávamos esperando isso. Aquela coisa de 'olha, a mamãe e o papai apareceram na televisão'. Mas lamentavelmente foi uma cena horrorosa e eu tive que tirar a Bella da frente da TV. Tive que inventar alguma coisa na cozinha que eu nem me lembro mais de tão transtornada e triste que eu estava, para conseguir distrair ela", conta a matriarca sobre a filha de 5 anos do casal.



"Eu fui ver a cena do que aconteceu depois, porque eu não podia deixar a Bella ver de maneira nenhuma. Muito triste e lamentável. Eu, como mãe da Deborah, meu único diamente (chora), fiquei muito triste e abalada e estou até agora. Eu sei que aquela mulher (Márcia Fellipe) já colocou a mão na testa e na cabeça dela e apertou com os dedos e agora eu não duvido nada que ela tenha dado uma unhada, tenho quase certeza que foi uma unhada mesmo", finaliza.



Ainda ao vivo, Adriane Galisteu informou aos participantes que as imagens da discussão entre Deborah e Márcia seriam analisadas pela direção da atração. Por contrato, agressões estão proibidas. Se for comprovado que Márcia Fellipe arranhou Deborah, a cantora e o marido, Rod Bala, podem ser expulsos do reality.