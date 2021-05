Juninho FSF em nova parceria com MC Rebecca Divulgação

Filho de Mr. Catra, Juninho FSF lança nesta sexta-feira (21), sua nova música 'Raba Que Balança', em parceria com MC Rebecca. A canção, que aborda o empoderamento feminino como pauta ressaltando que todas as mulheres têm sua própria beleza e estão dominando o mundo, estará disponível em todas as plataformas digitais incialmente em formato de single. Já que o clipe, gravado numa ilha paradisíaca do Rio de Janeiro, estará disponível no Youtube somente na semana que vem, mas já é possível ver pelas imagens que recebemos com exclusividade, que promete esquentar a temperatura.

"Essa é uma música que diz bastante sobre meu objetivo que é entregar algo dançante pro público. Eu gosto muito de fazer músicas assim, que as pessoas se divertem e todo mundo dança. Algo feliz, que traz um pouco de diversão para esse momento de pandemia, que ainda estamos vivendo e que precisamos de um pouco mais de leveza e descontração. Além de estar exaltando a beleza e poder feminino, tendo a parceria da Rebecca, que é uma artista que eu curto muito, uma mulher empoderada e que tem local de fala para esse assunto", adiantou Juninho.

Ele fala sobre a música: "A letra fala sobre um lugar lindo, distante de tudo, e que só tem mulheres. É o mundo das mulheres, tipo o da mulher maravilha. É uma música que diz bastante sobre meu objetivo que é entregar algo dançante pro público. Então estou muito feliz e espero que os nosso fãs curtam muito", conclui o funkeiro.