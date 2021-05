Nadja Pessoa e D'Black Reprodução

A Justiça de São Paulo determinou, no último dia 12, que o cantor Vinicius D'Black e sua ex-mulher, Nadja Pessoa, devem pagar R$ 9,8 mil à proprietária de um imóvel alugado pelo casal na cidade de São Paulo - ainda na época em que eram casados. No despacho foi determinada a citação deles sobre a decisão em endereços no Rio de Janeiro.

Nadja e D'Black podem recorrer da decisão, desde que constituam advogados e respeitem o prazo de 15 dias. Os honorários advocatícios - em 10% sobre o valor do débito, cairão pela metade se cumprirem a determinação judicial, e poderão acertar o valor dando uma entrada de 30% e parcelando o restante em seis vezes.

A proprietária apresentou à Justiça um termo assinado por D'Black que comprova que, apenas no dia 28 de janeiro, ele teria ido a imobiliária e feito a entrega das chaves. Ela cobra cinco meses pendentes - de setembro de 2020 a janeiro de 2021. Caso não cumpra a ordem judicial, a Justiça já avisou que vai mandar penhorar os bens do ex-casal.