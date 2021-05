Diego Hypólito em um bar da Barra da Tijuca Fabia Oliveira/Jornal O Dia

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 09:30 | Atualizado 22/05/2021 09:55

Diego Hypólito foi flagrado bem à vontade na noite da última sexta-feira (21). O ex-ginasta foi flagrado, sem máscara, em um bar da badalada Avenida Armando Lombardi, na Barra, zona oeste do Rio, em meio à aglomeração. Diego fará parte da equipe de comentaristas da equipe da Globo para as Olimpíadas de Tóquio.

A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou até 31 de maio as medidas restritivas de funcionamento de atividades de serviços para diminuir a contaminação por Covid-19 na capital fluminense. A informação foi publicada quinta-feira (20) no Diário Oficial do Município. Bares com música ao vivo podem funcionar até as 23h. A foto foi tirada por volta das 22h. O problema é Diego - assim como outras pessoas ao fundo da imagem - estarem sem máscara...

Vale lembrar que os atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio vivem um drama: o Japão está em lockdown por conta da pandemia, muitos não estão conseguindo treinar e há atletas que não conseguiram ser vacinados faltando pouco mais de dois meses para o campeonato. Além do mais, com atletas de mais de 200 países tomando vacinas com graus de eficácia diferentes, há a possibilidade de o vírus circular. Os japoneses pedem o cancelamento dos jogos com medo das contaminações. E, olhando apenas para o próprio umbigo, se os jogos forem cancelados, Diego perde o emprego de comentarista na Globo... Por tudo isso, Diego deveria ser mais empático e responsável em suas ações.