Publicado 22/05/2021 11:30

A influenciadora trans, Lady Chokey, comemorou seus 26 anos na noite da última quinta-feira, no Rio, no modo solo. Após celebrar a data sozinha em seu apartamento, a gamer criticou abertamente as festas e aglomerações.

"Acham mesmo que eu queria passar meus 26 anos sem comemoração? Sem reunir meus amigos e família? Mas eu respeito a vida, respeito ao próximo e não sou hipócrita. Tá todo mundo prejudicado, sem vacina e deixando de ser feliz! Bando de hipócrita que fala fica em casa e faz showzinho aqui e participa de sociais ali... Vive postando luto e promove aglomeração dois dias depois. Ou a gente aprende na marra ou nada vai mudar. Cobrar vacina e descer até o chão sem máscara, em aglomeração, pra mim é genocídio também", desabafou Lady.