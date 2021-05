Pastor Lucas Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 05:00

Esta colunista confessa que ficou em choque após receber um nude pra lá de inesperado. A imagem em questão é do pastor Lucas, a voz do hit gospel 'Pintor do Mundo'. Nela, ele aparece manuseando as partes, se é que me faço entender... Segundo a coluna apurou, o registro teria sido enviado pelo cantor a uma moça (que não era a ex-mulher dele - Thaisa Rahmé) há poucos anos atrás. Atualmente o pastor Lucas assumiu um relacionamento com Tati Moreto - que vem a ser ex-mulher do sertanejo Gian, da dupla com Giovani, após 18 casado com a pastora Thaisa.