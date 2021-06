MonalinySoares e Dfideliz - Reprodução

MonalinySoares e DfidelizReprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 05:00

A DJ Monaliny Soares fez um boletim de ocorrência na madrugada da última segunda-feira (14) contra o rapper Dfideliz, autor do feat 'Tá com o Papato', com Anitta e o produtor Papatinho. O registro foi feito na 1ª Delegacia Policial de São Caetano após uma confusão em um restaurante horas antes. Ela, que também é atriz, acusa o cantor de injúria e violência doméstica por causa da publicação de vídeos do então ex-casal. Monaliny garante que teve um relacionamento amoroso com Felipe Micaela Aka (nome de batismo do rapper) durante três meses, mas os dois não estão mais juntos há oito meses. A coluna teve acesso ao B.O, onde foi anexado também uma troca de mensagens, onde Dfideliz ameaça Monaliny: "Está achando que está mexendo com o Jão? Então, está bom! Você vai ver". A DJ foi procurada, mas não retornou as ligações.