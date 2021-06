Luciano Huck - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 06:45 | Atualizado 16/06/2021 06:46

No 'Conversa com Bial' que foi ao ar na última terça-feira (15), Luciano Huck confirmou, pela primeira vez, que vai assumir um novo programa na Globo no ano que vem. “Acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, um país continental onde a TV ainda é o que mais nos conecta. Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu tô fora do debate público".

O apresentador também falou sobre os rumores de que se candidataria à presidência em 2022: "Acho bom eu deixar a fotografia bem clara e ser o mais franco e o mais sincero possível: eu nunca me lancei candidato a nada".