Publicado 16/06/2021 08:47

A ex-BBB 18 Patrícia Leitte descobriu que está com adenomiose, mesmo problema que fez com que Simone (da dupla com Simaria) retirasse o útero. Patrícia dividiu o momento com seus seguidores nas redes sociais: ""Infelizmente descobri que estou com adenomiose. Fiz uma ressonância magnética e pelo menos não deu endometriose. A adenomiose pode provocar complicações graves na gravidez, como gravidez ectópica ou aborto, por isso nosso bebê foi adiado. Só após o tratamento", contou ela.

Atualmente, Patrícia é casada com o médico Lucas Teixeira.