Por O Dia

Publicado 17/06/2021 02:00

Filho de Wagner Domingues da Costa, mais conhecido como Mr. Catra, MC Fn, o Fiel acaba de assinar um contrato com produtora ‘Vida Loka Music' para lançar em breve seu novo trabalho. O cantor, conhecido no meio artístico pelo talento e pela semelhança com o pai, já tem uma novidade, a música ‘Camisa de Time’, que teve a produção feita por Dj Anderson França , Leleco Jpa e Vida loka Music.

Além de ‘MC Fn, o Fiel’, a produtora conta com artistas como MC Menor do Chapa, MC Frank, MC Tchulin, MC Morgana, Lucas Hit, DJ Azeitona e DJ Anderson França,