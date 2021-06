Letícia tomazella - Divulgação

Publicado 17/06/2021 05:00 | Atualizado 17/06/2021 14:11

No ar em 'Gênesis' como Leora, a atriz Letícia Tomazella foi mais uma das vítimas dos haters na internet. Ela foi criticada por 'parecer velha' para personagem vivida por Clara Galinari na primeira fase, mesmo que na trama tenha se passado anos.

"Tardou, mas chegou o momento de eu ter que lidar com haters, e posso afirmar: não foi legal. É desumano o que fazem na Internet, protegidos por uma tela. Pessoas que se dizem 'de bem', mas praticam o mal ferindo a gente. Além disso, essa obsessão pela juventude é cruel", afirma a atriz, que ainda citou as cobranças por uma aparência perfeita.



"Na televisão não podemos envelhecer em paz. Não podemos ser apenas boas atrizes, temos que ser esteticamente impecáveis. Isso gera problemas de autoestima, problemas com nossa autoimagem... Problemas diversos. Quando é que seremos mais humanos? Quando é que as pessoas vão praticar o que pregam? Definitivamente a pressão estética sobre as mulheres está cada vez mais alimentando uma indústria doente. Precisamos parar. Por favor, apenas parem", desabafou Letícia.