Samantha Schmutz participou do 'Saia Justa' - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:16 | Atualizado 17/06/2021 09:18

Samantha Schmutz foi a convidada do Saia Justa na noite da última quarta-feira (16). E a atriz não poupou críticas aos artistas e influencers que não se posicionam sobre os acontecimentos relacionados a pandemia e a crise política e sanitária. "Vamos então agora dar um tempinho da palhaçada, do TikTok, da dancinha. Pode fazer tudo, cada um faz o que quer, mas o assunto está muito sério. Passo por feeds em que as pessoas estão vivendo em um mundo de Nárnia", disse Samantha.

E ela continuou: "Quem tem voz, tem que falar. Pra que você tem voz? A gente tem que silenciar quem não quer falar. Eu não parei de seguir muitas pessoas que eu até gostaria, mas eu não vou dar like, não vou curtir, não vou dar engajamento pra quem não tô vendo se preocupar com o país. Eu fico indignada com quem tem voz e não fala".

“Nesse momento, não é uma coisa de escolher partido ou candidato. É ficar do lado da vida dos brasileiros. Pra que que a gente conquistou tanta voz? Pra que a gente tem milhões de seguidores? É só pra vender produto? É só pra isso? Não, gente! Podem até não concordar comigo, mas eu penso assim. Pra mim não adianta ter voz se eu não poder usar", completou a atriz.