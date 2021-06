Giovanna Lancellotti - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2021 11:55 | Atualizado 17/06/2021 13:03

Giovanna Lancellotti virou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira (17), após vazar a informação de que a atriz foi vacinada com a primeira dose da AstraZeneca, em Fernando de Noronha, na última segunda-feira. Lancellotti se justificou alegando que sua vacinação se deu por conta da convocação de sua faixa etária, que incluía moradores permanentes da ilha, moradores temporários e também os prestadores de serviços.

Giovanna afirmou que foi imunizada por ser prestadora de serviço para uma pousada local. No dia em que recebeu a primeira dose, ela se apresentou no local da vacinação alegando estar prestando serviço para a Pousada Corveta, empresa para qual estaria produzindo fotos para a veiculação na internet. Procurada, a assessoria de Lancellotti disse que contrato da atriz com a pousada é de seis meses e que ela retornará para dar continuidade ao trabalho em breve.

No entanto, esta humilde coluna não pôde deixar de notar que, no período em que se vacinou na ilha, Giovanna divulgou em suas redes sociais duas outras pousadas - que não são a Corveta, com quem ela afirma ter o contrato em vigência e por isso esteve na ilha entre 16 de maio e 16 de junho para cumprir com parte deste acordo firmado. Uma destas hospedagens, inclusive, pertence ao ator Bruno Gagliasso.

Levando em conta que a atriz estava divulgando em seu perfil no Instagram somente as concorrentes da pousada que ela diz prestar o serviço, solicitamos a assessoria dela a nota fiscal ou o contrato firmado entre as partes, afinal, o método da permuta (usufruir dos serviços em troca de post nas redes sociais) não é considerado pela Receita Federal como prestação de serviços. Mas assessoria de Lancellotti, no entanto, nos respondeu dizendo que "as partes não podem abrir termos do contrato, pois são informações confidenciais".

Então fica o questionamento: é trabalho ou permuta?