Thaís Braz - Reprodução

Thaís BrazReprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:08

Ex-participante do 'BBB 21', Thaís Braz revelou uma decepção que teve assim que saiu do reality da Globo. Enquanto esperava um voo de São Paulo para Brasília na noite desta quarta-feira (16), ela resolveu abrir a caixa de perguntas e respostas dos stories do Instagram e ao ser questionada sobre uma surpresa ruim que tinha acontecido recentemente, a sister entregou: 'Saber que pessoas que eu amava riram das minhas fraquezas enquanto eu estava no programa!", contou Thaís, que não revelou quem eram as pessoas próximas apontadas em seu desabafo e ainda avisou que estava indo para Luziânia, interior de Goiás, para ver a família.