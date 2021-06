Professor Noslen e Otaviano Costa - Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:33

Do fundão ou CDF? Você imagina que tipo de aluno era Otaviano Costa? Pois bem. O apresentador participou de um vídeo com o Professor Noslen, dono do maior canal de YouTube sobre ensino da língua portuguesa, e contou algumas curiosidades sobre a sua trajetória acadêmica e profissional.

Otaviano compartilhou histórias hilárias de quando ainda era estudante, momentos na rádio Jovem Pan, seu primeiro emprego, além de se emocionar ao lembrar de sua maior referência na educação, a avó e professora Edna Maria Affi, que ganhou até nome de Avenida, em Cuiabá, pela relevância de seu trabalho na cidade.

Com mais de 30 anos de carreira na área da comunicação social e com experiência em diversos formatos - televisão, rádio, internet, ao vivo ou conteúdo gravado - Otaviano ainda usou e abusou de sua musicalidade durante a entrevista e compôs uma breve canção em tempo real! O vídeo, produzido pela Play9, já está no ar.