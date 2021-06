Juliette Freire - Reprodução

Juliette FreireReprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 05:00

Depois de virar garota-propaganda de dois patrocinadores diretos do 'BBB 21' e de uma cervejaria, Juliette Freire vai ser estrela de uma série documental no Globoplay. O projeto já tem até data de estreia: 29 de junho. Serão seis episódios, lançados na plataforma semanalmente, sempre às terças-feiras, que vão contar detalhes de vida pessoal, os altos e baixos profissionais, a vitória no reality da Globo e a paixão pela música. Poder é poder, minha gente!