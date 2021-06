Diretor Adriano Melo tem alta - Reprodução Instagram

Publicado 21/06/2021 05:00

Diretor artístico da Globo, Adriano Melo teve alta do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele ficou uma semana internado na unidade após sofrer um acidente recentemente e precisar ser operado de emergência devido a complicações causadas por uma compressão da medula espinhal.



"Cansado, depois de mais de semana no hospital, sem saber se ia me mexer de novo, mas muito feliz de poder ir pra casa. Agora começar a fisio com tudo, sem pena, só foco! Muito obrigado a todos que rezaram e torceram", disse Adriano, que aos 46 anos chegou a perder temporariamente os movimentos dos membros. Já recuperado, o diretor agora consegue se movimentar e por enquanto está andando com a ajuda de um andador.