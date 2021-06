Raíssa Barbosa em Dubai - Reprodução de internet

Raíssa Barbosa em DubaiReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 06:45 | Atualizado 21/06/2021 07:09

Depois de ter sido hospitalizada e diagnosticada com depressão, Raíssa Barbosa resolveu viajar para Dubai. E, no último domingo, ela tranquilizou os fãs através de uma foto postada na rede social: a modelo aparece linda e plena em uma praia de Dubai. Na legenda, apenas o emoji do sol. Precisa de mais?