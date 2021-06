Bruna Marquezine - Reprodução

Bruna MarquezineReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:00

Bruna Marquezine volta e meia compartilha com seus seguidores ideias e posicionamentos sobre várias questões como feminismo, racismo e política. Aos 25 anos, de contrato novo com a Netflix, a atriz contou por que decidiu se expor mais nos últimos anos. "Acho importante abrir o diálogo, porque são causas que precisamos dar mais atenção, fazer com que as pessoas ampliem a sua visão sobre assuntos relevantes. Hoje você pode perceber que eu falo apenas sobre movimentos que eu de fato acredito e consigo dialogar com segurança. Nunca deixei de me posicionar por conta de medo, porque são valores importantes para mim e que precisam ser discutidos. E é um exercício diário, é uma luta pela igualdade e empatia".