Helena Quintella e a mãe, Roberta Juca - Divulgação/ CI Produções

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:13 | Atualizado 22/06/2021 15:39

Atriz mirim do elenco de 'Gênesis', Helena Quintella, de 8 anos, está de volta ao Rio para cumprir compromissos profissionais. Ela, que veio de Alagoas com sua mãe, a cirurgiã dentista Roberta Juca, aproveitou para 'turistar' um pouquinho. Mãe e filha conseguiram vencer o medo das alturas ao visitar a famosa Pedra do Telégrafo, Zona Oeste carioca. Helena Quintella dá vida à personagem Iscá na trama bíblica da Record.