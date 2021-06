Poste de anúncio falso de Cleo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 05:00

Anda circulando pelas redes sociais o anúncio de um composto para emagrecer e a estrela da 'campanha' é Cleo. Na propaganda, a atriz e cantora aparece sorridente e com um selo apontando a perda de 12 kg ao fazer uso do produto vendido em um site especializado. Só que a esta coluna descobriu que a filha mais velha de Glória Pires e Fábio Júnior não tem a menor ideia do que se trata o medicamento. "Ela não fez esse trabalho, e estão usando a imagem da Cleo indevidamente. Os advogados já estão notificando essa empresa", admitiu a assessoria da famosa.

Vale lembrar que no início do ano, Cleo contou ter perdido 20 kg após uma luta de dois anos contra a depressão e transtorno alimentar. "Não conseguia parar e ficava mais nervosa porque não tinha controle. Quando você tem compulsão, qualquer coisa vira gatilho. Hoje, trato a ansiedade e a compulsão. Não estou curada, mas elas não são mais tão dominantes", explicou na época.